Prinz Charles bringt Modekollektion raus

Prinz Charles geht unter die Modemacher. Der Royal hat nämlich zusammen mit Yoox Net-a-Porter eine hochwertige Modekollektion auf den Markt gebracht. Und die ist sogar nachhaltig.

Der 71-Jährige hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Studenten aus Großbritannien und Italien sowie dem Online-Händler das Projekt „The Modern Artisan“ gegründet. „Contactmusic.com“ zitiert den Thronfolger: „Ich war enorm beeindruckt von den Bemühungen, den Ideen und der Vision der Handwerker aus Großbritannien und Italien. Hoffentlich nehmen sie viel Geschick und Verständnis für nachhaltige Konstruktions- und Fertigungsansätze mit, die sie auf ihre eigenen Unternehmen oder zukünftige Karrieren anwenden können. Der Schlüssel für mich ist, die Bedeutung der Natur wiederzuentdecken, zu verstehen, woher natürliche Materialien stammen und wie sie auf aufregende und innovative Weise verwendet werden können. Schließlich ist die Natur die Quelle von allem.“ Das gesamte Geld aus der 18-teiligen Linie „YOOX NET-A-PORTER for The Prince´s Foundation“ geht an die Prince Charles Foundation, um junge Menschen bei der Ausbildung im Rahmen einer neuen Textilschulungsinitiative zu unterstützen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos