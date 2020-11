Rapper King Von ist tot

Und wieder einmal ist ein Rapper ums Leben gekommen. King Von starb am 06.11. nach einer Schießerei in einem Nachtclub in Atlanta. Wie „musikexpress“ berichtete, gab es einen Streit zwischen ihm und Rapper Quando Rondo und dessen Crew. Der Streit eskalierte und es kam zum Schusswechsel. King Von erlag seinen schweren Verletzungen.

Es gab aber noch zwei weitere Opfer und Verletzte. Sein Weggefährte und Freund DJ On Da Beat bestätigte den Tod des Rappers via „Instagram“. Er schrieb: „Jeder Moment mit dir war besonders und mit dir zusammen zu arbeiten, gab mir das Gefühl ein echter Produzent zu sein. Ich liebe dich, Bruder“. Kurz vor seinem Tod hatte King Von sein Album „WELCOME TO O‘ BLOCK“ veröffentlicht.

Erst kürzlich starb Rapper FXXXXY an den Nebenwirkungen einer medizinischen Routinebehandlung. Rapper Pop Smoke starb im Februar, und zwar wie King Von auch, nach einer Schießerei.

Foto: (c) LooMee TV