Rea Garvey: „Der Weg auf den Berg namens ,Hy Brasil‘ war steinig“

Am 13.11. hat Rea Garvey sein Album „Hy Brasil“ veröffentlicht. Die Arbeit an seinem fünften Werk vergleicht der Musiker und Alpenliebhaber mit Alpinismus.

Im Interview mit „Krone.at“ sagte der 47-Jährige: „Der Weg auf den Berg namens ,Hy Brasil‘ war steinig, aber nun habe ich ihn geschafft und genieße die Aussicht.“ Inhaltlich zeigt sich der irisch-deutsche Star gewohnt emotional. Der Song „The One“ ist beispielsweise eine Ode an seine Teenager-Tochter Aamor. Dazu sagte er: „Es ist so schwer heute in diesem Alter zu sein. Alle schauen dir zu und du darfst keine Fehler machen. Als ich jung war, gab es keine Kameras und ich bin verdammt froh darüber. Einer Teenie-Tochter kann man nicht viel mitgeben. Sie soll wissen, dass sie mit allem zu mir kommen und immer über alles mit mir reden kann. Meine Frau und meine Tochter sind stark und brauchen meinen Schutz nicht, aber sie sollen wissen, dass dieser Schutz da ist.“

Mit seinem neuen Album „Hy Brasil“ flüchtet sich der 47-Jährige auf eine Insel, die er aus seiner Kindheit kennt.

Foto: (c) Universal Music