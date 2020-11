Rea Garvey: „Ich stand mir selbst schon oft im Weg“

Auf seinem aktuellen Album „Hy Brasil“ ist auch der Song „Be The Best I Can Be“, einer Botschaft an sich selbst.

Im Interview mit „Krone.at“ sagte der 47-Jährige: „Die meisten glauben, es wäre ein Song, der sich um eine Beziehung dreht. Vielmehr geht es aber darum, dass ich mir selbst schon oft im Weg stand und in gewissen Bereichen des Lebens wahrscheinlich weiter wäre, hätte ich Entscheidungen anders getroffen. Ich bin leider ein Typ, der viele Dinge im Leben manchmal zu ernst nimmt oder zu schwer sieht. Loslassen oder locker sein zu können, das ist ein ständiger Prozess und manchmal muss ich hart daran arbeiten, mit mir selbst klarzukommen.“ Für seine Tochter würde er sich als zukünftigen Partner einen Typen wünschen, der so ist, wie er selbst. Er sagte weiter: „Ich mag eben echte Kerle, da bin ich ein bisschen Old-School. Kerle, die Loyalität, Freundschaft und Verantwortung verstehen und beherzigen. Die dazu stehen, was sie denken und sagen und die eben auch Schutz bieten können.“

Rea Garvey fühlt sich als Musiker, der im Fernsehen ist, besser, als ein Fernsehstar zu sein.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music