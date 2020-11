Reinhard Mey: Die Tour-Termine 2021 sind da!

Reinhard Mey hat seine Tour-Termine für 2021 bekannt gegeben. Auf der Homepage schrieb der 77-jährige Liedermacher zu den Konzerten, die er im Rahmen seiner „Das Haus an der Ampel“-Tour geben wird: „Ich freue mich darauf, zu singen, ich freue mich auf die Liederreise und das Wiedersehen. Ich will unser aller Hoffnung und Zuversicht teilen. Ich will es mit einem Mantra sagen, das mich chinesische Artisten gelehrt haben, die sich in der Gewissheit, ihre Körper und ihre Kunst vollkommen zu beherrschen, vor jedem Kunststück in Demut vor dem Publikum mit den Worten verneigen: Möge die Übung gelingen!“

Das neue Album mit dem Titel „Das Haus an der Ampel“, die mittlerweile 28. Studioproduktion des gebürtigen Berliners.

Und das sind die Termine im Einzelnen:

29.10.2021 Dresden Messe Dresden Halle 1

30.10.2021 Chemnitz Chemnitz Arena

31.10.2021 Berlin Mercedes Benz Arena / Theater-Variante

01.11.2021 Leipzig Quarterback Arena

02.11.2021 Hamburg Barclaycard Arena / Theater-Variante

03.11.2021 Hannover ZAG Arena / Theater-Variante

04.11.2021 Düsseldorf ISS Dome / Theater-Variante

05.11.2021 Oberhausen Theater in der König-Pilsener-Arena

06.11.2021 Stuttgart Porsche-Arena

07.11.2021 Offenburg Baden-Arena

08.11.2021 Trier Arena Trier

09.11.2021 Wetzlar Rittal Arena

10.11.2021 Bamberg Brose Arena

11.11.2021 München Olympiahalle

12.11.2021 Wien Wiener Konzerthaus – Großer Saal

Foto: (c) LooMee TV