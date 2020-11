„Revolverheld“: Erste „MTV Unplugged“-Single

Es war Freitag (13.11.) und da kommt die Neuigkeit von „Revolverheld“: Die Band hat bei ihrem aktuellen Song „Leichter“ den Stecker gezogen und liefert heute die erste „MTV Unplugged“-Single überhaupt.

Mara Rider, Vice President Talent & Music bei „MTV“ lässt in der Pressemitteilung des Senders dazu verlauten: „Wir kennen uns seit mittlerweile 15 Jahren. ‚Revolverheld‘ und ‚MTV‘ haben in der Zeit an vielen spannenden Projekten zusammengearbeitet und das Highlight war zweifelsohne unsere ‚MTV Unplugged‘-Produktion 2015. Umso mehr freut es mich nun, dass sich ‚Revolverheld‘ als erste Band überhaupt der Herausforderung gestellt haben, einen einzelnen ‚MTV Unplugged‘-Track unter Berücksichtigung der bekannten (und strengen) ‚MTV Unplugged‘-Regeln aufzunehmen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Das dazugehörige Video feiert gestern (13.11.) um 15 Uhr auf „mtv.de“ Premiere.

Foto: (c) Benedikt Schnermann / Sony Music