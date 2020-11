Ricky Martin: „Ich war sofort Feuer und Flamme“

Ricky Martin spielt im neuen „Netflix“-Film „Jingle Jangle Journey“ ein ziemlich durchtriebenes, zum Leben erwachtes Spielzeug namens Don Juan Diego.

Eigentlich würde der Sänger gerne öfters mal schauspielern, wie er im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet. Der 48-Jährige sagte: „Eigentlich war genau das immer mein Plan. Meine Karriere begann ja mit zwölf Jahren in einer Boyband, aber als 15-Jähriger stand ich dann zum ersten Mal als Schauspieler vor einer Kamera und war sofort Feuer und Flamme. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nichts anderes mehr in meinem Leben bräuchte und bewarb mich sobald ich konnte in New York an der legendären Tisch School of the Arts. Und ich wurde sogar für ein Schauspielstudium angenommen.“

Ricky Martin hat übrigens an Heiligabend Geburtstag. Er wird dieses Jahr 49 Jahre alt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos