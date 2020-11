Ricky Martin: Pubertät und Lockdown sind keine gute Kombination

Ricky Martin und Ehemann Jwan Yosef haben mit den vier Kindern alle Hände voll zu tun. Und in den nächsten Jahren wird das nicht einfacher, denn die Zwillinge Matteo und Valentino kommen so langsam in die Pubertät.

Martin sagte gegenüber „Entertainment Tonight“: „Die Vorjugend ist da und es wird flippig. Und obendrein haben wir es mit einem Lockdown zu tun und sie sagen nur: ‚Geh aus dem Weg. Das ist mein Zimmer, nicht deins!‘“ Trotzdem ist der 48-Jährige mächtig stolz auf die beiden. Er erzählte weiter: „Wisst ihr, das gehört dazu, aber die beiden sind wirklich coole Kinder. Sie machen ihre Sache in der Schule wirklich gut, wenn man bedenkt, womit sie es zu tun haben. Und sie haben eine schöne kleine Schwester und einen kleinen Bruder und sie haben die Rolle der beschützenden älteren Brüder. Es ist also sehr schön.“

Für Ricky Martin ist die Familienplanung übrigens noch nicht abgeschlossen.

Foto: (c) PR Photos