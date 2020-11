Die Auszählung der Stimmen zur US-Wahl ist noch in vollem Gange und das Ergebnis total offen, doch Rihanna ist schon hochzufrieden. Warum? Weil ungewöhnlich viele Amerikaner gewählt haben.

Via „Instagram“-Story schrieb sie: „Ich bin so stolz auf alle, die (…) zur Wahl gegangen sind oder gerade noch in einer Schlange vor einem Wahllokal stehen.“

Rihanna hat vor einer Woche dazu aufgerufen, wählen zu gehen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos