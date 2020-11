Robbie Williams hofft auf ein Weihnachtswunder

Noch einmal die Nummer Eins in den Single-Charts, das wäre für Robbie Williams das persönliche Weihnachtswunder. Gemeint ist sein neuster Weihnachtssong „Can´t Stop Christmas“.

Im Gespräch mit Jenni Falconer im „Smooths Virtual Coffee Break“-Interview sagte er: „Ich bin nicht in den Charts, also glaube ich, dass die Tage, in denen ich in den Single-Charts, oben in den Single-Charts, dabei bin, vorbei sind. Ich bin eine Album-Charts Person, was wundervoll ist. Aber ich gucke nicht mal auf die Charts jetzt.“

In „Can´t Stop Christmas“ singt Robbie Williams übrigens: „Oh was ein fürchterliches Jahr. Aber was eine Zeit, um zu leben. Leider sind ein paar Freunde verschwunden. So war es noch nie zuvor. Es fühlt sich an, als wären wir im Krieg.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos