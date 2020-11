Robbie Williams: „Meine Ideen kommen wie aus der Spritzpistole“

Robbie Williams hat viel vor in der Zukunft. So viel, dass er selbst sagt, dass aus manchem vielleicht nichts wird. Im Interview mit „Smooths Virtual Coffee Break“ zählte er auf, was er alles vorhat. Er sagte: „TV-Shows, Filme, zwei Alben, ich gründe eine Band, ich habe Kunst, ich werde eine Galerie haben und ich werde abends in der Galerie auflegen. Ich möchte das in Berlin machen, ich möchte das in Tokio machen. Es gibt einfach so viel.“

Doch das könnten auch nur Ideen bleiben. Er erzählte weiter: „All dies könnte auch nicht passieren. Sehen Sie, meine Ideen kommen wie aus einer Spritzpistole. Und dann wird vielleicht eine von zehn fertig. Aber das sind alles Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, und ich möchte, dass Covid endet, damit wir alle gesund sind. Aber auf einer persönlichen egoistischen Ebene möchte ich, dass Covid endet, damit ich einfach mit diesen Projekten weitermachen kann.“

Auf die Frage, ob er im nächsten Jahr auf Tour gehen will, sagte Robbie Williams übrigens: „Es kommt auf Covid an. Wer weiß, was passieren wird? Ich sitze nur hier und drücke die Daumen und denke darüber nach: was wäre wenn und vielleicht dann. Wir hoffen einfach, dass es möglich sein wird.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos