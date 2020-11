Robin Schulz hat ein neues Album angekündigt!

Das neue Werk namens „IIII“ erscheint am 29.01.2021 und beinhaltet 17 Tracks. Via „Instagram“ schrieb er zu einer kurzen Videosequenz ohne Ton: „Leute, ich freue mich SUPER, die Veröffentlichung meines neuen Albums ‚IIII‘ am 29. Januar 2021 bekannt zu geben. Ich kann es kaum erwarten, einige frische Tracks mit euch zu teilen!“

Das Vorgängeralbum „Uncovered“ ist 2017 erschienen.

Foto: (c) Robert Wunsch / Warner Music