Ross Antony über seine Zusammenarbeit mit Ute Freudenberg

Ross Antony ist ganz aus dem Häuschen, dass er für vier Lieder auf seinem aktuellen Album „Lass es glitzern: Weihnachten mit Ross“ Ute Freudenberg gewinnen konnte.

Der Zeitschrift „Super Illu“ sagte der Sänger dazu: „Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, dass Ute bei einem Album von mir mitmacht. Sie wusste lange nicht, dass ich so begeistert von ihr bin. Man kann schon sagen, ich verehre sie.“ Und Freudenberg ergeht es nicht anders. Sie schwärmte: „Wir verstehen uns super. Ross ist ein wunderbarer Kollege und Mann. Es ist schön, wenn es untereinander keinen Neid gibt.“

Hier die Tracklist:

1. Ein weißes Wunderland

2. Lass es schneien

3. Herzwärme (mit Ute Freudenberg & Paul Reeves)

4. Weiße Weihnacht

5. Es schneit

6. Santa weiß schon was er tut

7. Schneewalzer

8. Ding Ding Dong

9. Christmas mit dir (mit Paul Reeves)

10. Es ist Weihnachten (mit Ute Freudenberg & Paul Reeves)

11. Viele bunte Päckchen

12. Hawaiianisches Weihnachtslied (Mele Kalikimaka) (mit Ute Freudenberg & Paul Reeves)

13. Do they know it’s Christmas (mit Ute Freudenberg & Paul Reeves)

Foto via MCS