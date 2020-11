Ryan Tedder und der halbe Kopf von Ariana Grande

Ryan Tedder schreibt nicht nur eigene Musik, sondern auch für andere Künstler. So auch für Ariana Grande, die Ende Oktober ihr neues Album „Positions“ veröffentlicht hat. Für den Song „Obvious“ ist unter anderem auch Tedder verantwortlich. Der richtete jetzt seine Worte via „Instagram“ an Fans und Kollegen. Doch das gepostete Foto ist nicht so elegant. Es zeigt das Albumcover, die Chartplatzierung und die obere Hälfte von Arianas Kopf.

Er schrieb dazu: „Ich weiß nicht, warum das Foto ihr den halben Kopf abgeschnitten hat, aber ich bin trotzdem sehr glücklich, Teil dieses Albums und einer zweiten Woche auf Platz eins der globalen Charts zu sein. Danke an das Republic Records Team, Tommy Brown und Mr. Franks dafür, dass ihr so gute Kollegen seid – ich liebe unsere Songs, also lass uns Sessions fürs Leben machen, wenn das cool ist? Ariana Grande, du hast diese Aufregung ausgelöst. Was kommt als nächstes, es geht nur auf und auf und auf.“

Ryan Tedder hat die Tage übrigens auch erste Details zum neuen „OneRepublic“-Album verraten.

Foto: (c) Sony Music