Sam Smith möchte ein Vorbild sein

Sam Smith ist im ländlichen Cambridgeshire aufgewachsen und hatte lange keine Vorbilder für sein Leben. Denn: Smith fühlt sich weder als Mann noch als Frau.

Im Gespräch mit „CBS This Morning“ wurde gesagt: „Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in dem ich bis zu meinem 19. Oder 20. Lebensjahr keinen Zugang zu queeren Menschen oder queeren Räumen hatte. Ein Großteil meiner Kindheit als schwule Person und als queere Person ist also vor den Augen anderer Menschen passiert. Daher soll das eigene Outing Vorbild für queere Fans auf der ganzen Welt sein. Seit dem Outing geht es Smith besser: „Es läuft so viel besser. Nachdem ich über meinen Geschlechtsaudruck sprechen konnte, habe ich das Gefühl, dass ich so viel an Gewicht verloren habe.“

Trotzdem muss sich Sam Smith auch mit negativen Kommentaren auseinandersetzen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos