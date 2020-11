Sam Smith über sein Outing

Sam Smith hat sich im September 2019 als non-binär geoutet, möchte also weder als Mann noch als Frau angesprochen werden.

Jetzt sprach Smith in einem Interview mit „CBS This Morning“ über die Herausforderungen, sich mit der wahren Identität auseinanderzusetzen: „Das Geschlecht war für mich mein ganzes Leben lang nichts anderes als traumatisch und herausfordernd. Es ist so schwer zu erklären. Ich fühle mich einfach wie ich. Ich fühle mich im Grunde nicht wie ein Mann.“ Doch der Weg zum Outing und auch danach war gar nicht so leicht. Sam Smith sagte weiter: „Ich kann ehrlich gesagt nicht genug Leuten sagen, wie viel Mut es gekostet hat. Ich war nicht auf die Menge an die Menge an Lächerlichkeiten vorbereitet. Und Mobbing, das ich erlebt habe. Ich meine, ehrlich gesagt, die Kommentare und die Art der Dinge, die ich jeden Tag beantworten und durchgehen muss, sind sehr, sehr intensiv.“

Sam Smith backt übrigens schon für Weihnachten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos