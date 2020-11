Samu Haber: „Das Leben ist wie ein Klavier“

Musik spielt im Leben von Samu Haber eine sehr große Rolle. Kein Wunder also, dass der „Sunrise Avenue“-Frontmann auch seine Weltanschauung von einem musikalischen Standpunkt aus betrachtet.

Auf „Instagram“ teilte er so eine mit seinen Fans. Der Rocker postete mehrere Fotos von sich am Klavier und schrieb dazu ein Zitat des US-Sänger-Songwriters Tom Lehrer: „Das Leben ist wie ein Klavier. Was man daraus erhält, hängt davon ab, wie man es spielt.“

Samu Haber selbst haut offenbar voll in die Tasten, denn er möchte kein ruhiges Leben.

Foto: (c) Universal Music