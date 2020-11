Samu Haber: „Für mich gab es nur einen Weg, nämlich die ganze Wahrheit“

„Forever Yours“ heißt die Biografie von Samu Haber, die seit 14. Oktober zu haben ist. Darin kommen durchaus auch düstere Dinge aus dem Leben des „Sunrise Avenue“-Frontmanns ans Licht.

Im Interview mit „Bild der Frau“ verriet der gebürtige Finne, warum er so offen über sein Leben geschrieben hat. Er sagte: „Wenn ich eine Geschichte über mein Leben erzähle, dann erzähle ich auch die ganze Geschichte. Ich habe einige Fehler in meiner Jugend gemacht, aber haben wir das nicht alle? Für mich gab es nur einen Weg, nämlich die ganze Wahrheit über mich zu erzählen. Es wäre doch echt langweilig, wenn ich nur über große Autos, Privatjets und schicke Hotel geschrieben hätte (lacht). Ich habe keine Angst davor, was die Leute über mich denken. Und wichtig ist doch, dass man aus seinen Fehlern gelernt hat.“

Er gab auch zu, dass es ihm manchmal schwergefallen ist, über wirklich alles zu schreiben. Dazu sagte der 44-Jährige: „Klar, habe ich manchmal auch tief durchgeatmet. Aber um zu zeigen, wer ich heute bin, musste ich auch meine Vergangenheit erklären.“

Foto: (c) MPF / PR Photos