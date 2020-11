Samu Haber: „Ich möchte kein ruhiges Leben“

Samu Haber hatte in den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie viel Stress. In seiner Biografie „Forever Yours“ schreibt Samu Haber unter anderem darüber, was er gegen Stress macht. Dazu sagte er: „Glück kommt, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Ich möchte kein ruhiges Leben, denn ich brauche Abenteuer und Erfahrungen. Aber ich möchte nur noch Dinge tun, die sich richtig für mich anfühlen. Ich habe lange dafür gebraucht, zu kapieren, was gut für mich ist, und was nicht.“

Er führte auch gezielt ein Beispiel an. Laut seiner Biografie sagte er dazu: „Es hat lang gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich die Band „Sunrise Avenue“ loslassen muss. Es hat sich irgendwann einfach nicht mehr gut angefühlt, schwer zu erklären. Aber jetzt bin ich froh, dass wir 2021 unsere Abschiedstournee machen. Es war eine wunderbare Reise.“

Auf die Frage, ob er weiterhin Musik machen will, sagte er: „Ich weiß nicht. Und genau das finde ich wunderbar. Neues zu entdecken, ohne jetzt schon zu wissen, wohin die Reise geht. Aber zurück zu deiner Frage: Ich will kein ruhiges Leben, ich will leben! Und zwar mit Menschen, die mir guttun und mit Projekten, an denen mein Herz hängt.“

Foto: (c) FirstNews / Karsten Lauer