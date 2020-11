Samu Haber über das Verhältnis zu seiner Mutter und seinen Geschwistern

In seiner Biografie „Forever Yours“ schreibt Samu Haber unter anderem, dass er ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Mutter hat. Er schrieb dazu: „Ich liebe sie sehr, weil sie mich immer unterstützt hat. Ich sehe sie aber nicht so oft, aber ich bin sehr dankbar, dass ich sie habe und meinen Vater, meine Schwester und meinen Bruder. Sie ist eine der VIP-Personen, eine der wichtigsten Personen in meinem Leben.“

Der gebürtige Finne hat zwei Geschwister. In seinem Buch verrät er auch, dass er auch zu ihnen ein inniges Verhältnis pflegt. Er schrieb darüber: „Wir sind sehr eng. Wir telefonieren oft oder trinken einen Kaffee, wenn ich in Helsinki bin. Es hängt immer von meinen Terminen ab. Sie freuen sich, wenn sie auf meine Konzerte kommen. Aber am meisten freuen sie sich darüber, dass ich glücklich bin und meinen Weg gehe. Das ist wichtiger als Ruhm. Aber ich bin sehr sehr stolz auf meine Schwester. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und da ziehe ich wirklich meinen Hut.“

In seinem Buch verriet der „Sunrise Avenue“-Frontmann auch, dass es ihm nicht immer leicht gefallen ist, über wirklich alles aus seinem Leben zu schreiben.

