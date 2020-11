Schauspieler Gigi Proietti ist tot

Die Filmwelt trauert um Gigi Proietti. Der italienische Schauspielerin ist gestern (01.11.) nacht im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Rom verstorben. Er soll bereits seit einigen Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben.

Gigi hätte am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Die Nachricht von seinem Tod löste bei seinen Kolleginnen und Kollegen, aber besonders bei seinen Fans tiefe Trauer aus. Einer schrieb zum Beispiel auf „Twitter“: „Italien trauert um einen seiner Größten. Gigi war Schauspieler, Synchronsprecher, Musiker, Entertainer – er konnte alles. Er brachte Generationen zum Lachen und Weinen. Was für ein Verlust.“

Gigi Proietti begann seine Karriere in den 60er Jahren. Schnell erlangte er über die Grenzen Italiens hinaus große Bekanntheit. So spielte Gigi unter anderem in den darauffolgenden Jahren in dem US-amerikanischer Liebesfilm „Ein Hauch von Sinnlichkeit“ und in der Komödie „Eine Hochzeit“ mit.

Foto: (c) LooMee TV