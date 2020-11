„Schlag den Star“: Stefanie Hertel fordert Cathy Hummels heraus

H wie harte Muskeln. H wie helle Köpfe. H wie hochmotivierte Gegnerinnen. H wie Herausforderung. H wie Hertel gegen H wie Hummels. Herzlich willkommen bei „Schlag den Star“. Stefanie Hertel fordert Cathy Hummels am Samstag, 21. November, zum Duell auf ProSieben. Live.

Stefanie Hertel freut sich auf ihre Gegnerin: „Cathy, Du warst bei ‚Let’s dance‘ – ich auch. Du bist Moderatorin – ich auch. Du bist sportlich – ich auch. Also Cathy, was du kannst, kann ich schon lange. Der Countdown läuft! Wir seh’n uns im Ring.“ Cathy Hummels, die auch schon als Moderatorin von Love Island auf RTLZWEI in Erscheinung getreten ist, lässt sich davon nicht einschüchtern: „Stefanie, ich hab einen Job für dich: Nach ‚Schlag den Star‘ kannst du die Siegerhymne auf mich singen“, kündigt die Moderatorin selbstbewusst an. Doch welche der beiden Ladies wird bei „Schlag den Star“ wirklich als Siegerin hervorgehen?

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei „Schlag den Star“ im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

„Schlag den Star“ am 21. November um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Foto: (c) RTLZWEI