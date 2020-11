Sean Connery ist tot!

Wie der britische Sender “BBC“ mit Berufung auf die Familie des Schauspielers berichtete, starb die Bond-Legende am 31.10. im Alter von 90 Jahren auf den Bahamas und im Kreise einer Familie. Sein Sohn Jason Connery sagte: „Ein trauriger Tag für alle, die meinen Vater kannten und liebten, und Menschen in aller Welt, die seine wunderbare Gabe als Schauspieler genossen haben.“ Via „Twitter“ veröffentlichte auch Schauspieler Hugh Jackmann seine Trauer. Er schrieb: „Ich bin damit aufgewachsen, Sean Connery zu verehren.“

Sean Connery hat seine Filmkarriere bereits 2004 beendet. Weltbekannt wurde er in den 1960er-Jahren in seiner Rolle des Geheimagenten James Bond.

Foto: (c) Jill Bednar / PR Photos