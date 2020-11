Sean Connery: Seine Familie will ihn nach Hause bringen

Ende Oktober ist Sean Connery gestorben.

Gegenüber der „Scottish Mail on Sunday“ verriet seine Frau Micheline Roquebrune, dass der Schauspieler ganz genaue Vorstellungen hatte, wie seine Beerdigung sein sollte. Seine Asche solle demnach auf den Bahamas und in seiner Heimat Schottland verstreut werden. Die Witwe sagte: „Wir werden Sean nach Schottland zurückbringen. Das war sein letzter Wunsch.“ Auf den Bahamas wird es außerdem einen privaten Gottesdienst geben, in der Nähe seines Hauses in Lyford Cay. Für Schottland ist eine weitere Gedenkfeier angedacht. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist noch nicht klar, wann Sean Connery seine letzte Reise antreten kann. Seine Frau sagte aber: „Wann immer es möglich und sicher ist, wieder zu reisen, ist es die Absicht der Familie, mit ihm zurückzukehren.“

Sean Connery war mit der heute 91-jährigen Micheline Roquebrune 45 Jahre verheiratet. Connery selbst hat seine Karriere schon vor fünf Jahren beendet.

Foto: (c) Jill Bednar / PR Photos