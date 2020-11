Selena Gomez: Truthahn zum Friendsgiving

In unter einer Woche ist Thanksgiving und dann gibt es in den USA in vielen Familien ganz klassisch Truthahn. Auch Selena Gomez hat Lust auf das Festessen und hat schon mal geübt.

In ihrer Serie „Selena And Chef“ hat sie mit Aarti Sequeira einen Hahn gezaubert. Auf „Instagram“ teilte die Sängerin einen kurzen Clip und schrieb dazu: „Ich habe vor dieser Spezial Episode von ‚Selena and Chef‘ noch nie einen Truthahn gekocht.“ Die ganze Episode steht unter dem Titel „Friendsgiving“. Na dann, guten Appetit!

Selena Gomez hat übrigens eine neue Filmrolle.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos