Shaggy: Reggae-Weihnachtsalbum erscheint am…

Shaggy feiert das Weihnachtsfest immer in der Karibik am Strand und mit seinem Reggae-Weihnachtsalbum „Christmas in the Islands“ nimmt er seine Fans musikalisch mit. Die Platte kommt am 20. November heraus.

Laut „list.co.uk“ sagte der Sänger dazu: „Seit ich ein Kind war, kann ich mich daran erinnern, wie Touristen während der Weihnachtszeit nach Jamaika strömten, um Sonne, Spaß, Rum und großartige Partys zu feiern! Auf unserer Insel dreht sich alles um Familie, Freunde, Essen, großartige Strände, herzliche, einladende Menschen und eine starke Kultur, die das perfekte Rezept für ein fröhliches Weihnachtsfest ist. Deshalb haben wir beschlossen, all das in einem Album zusammenzufassen.“

Hier die Tracklist:

1. ‚No Icy Christmas‘ feat. Sanchez

2. ‚We Got Us‘ feat. Shenseea and OMI

3. ‚Take You to the Cool‘ feat. Richie Stephens & Conkarah

4. ‚Christmas In the Islands‘ feat. Rayvon

5. ‚Holiday in Jamaica‘ feat. Ne-Yo & Ding Dong

6. ‚Have Yourself a Merry Little Christmas‘

7. ‚Open Presents‘ feat. Romain Virgo

8. ‚Raggamuffin Christmas‘ feat. Junior Reid and Bounty Killer

9. ‚Christmas Time‘ feat. Jamila Falak

10. ’12 Days of Christmas‘ feat. Beenie Man and Craigy T

11. ‚Warm & Easy

12. ‚Sunny Celebration‘ feat. Joss Stone

13. ‚Catch Myself Some Rays‘ feat. Carys

14. ‚Love When It’s Christmas‘

15. ‚I’ll Be Home for Christmas‘

