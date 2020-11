Shawn Mendes gibt „Tracklist zu „Wonder“ bekannt

Das neue Album „Wonder“ von Shawn Mendes steht in den Startlöchern. Am 04. Dezember kommt die Platte heraus. Zeit also, dass die Fans erfahren, was sie erwartet. Deswegen hat der Sänger jetzt die offizielle Tracklist dazu enthüllt. Auf „Instagram“ postete er ein Foto eines Blatt Papiers, auf dem handgeschrieben die Songs stehen. Zudem kann man dadurch sehen, dass Mendes auch ein Duett auf sein Album gepackt hat. Mit wem er den Song „Monster“ singt, hat er allerdings noch nicht verraten.

Hier die Tracklist. Ob die Reihenfolge so bleibt, steht noch nicht fest:

1. Intro

2. Wonder

3. Higher

4. 24 Hours

5. Teach Me How to Love

6. Call My Friends

7. Dream

8. Song for No One

9. Monster

10. 305

11. Always Been You

12. Piece of You

13. Look Up at the Stars

14. Can’t Imagine

Foto: (c) PR Photos