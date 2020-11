Shawn Mendes kann Lockdown jetzt genießen

Für Shawn Mendes war es anfangs gar nicht so leicht, mit dem Lockdown umzugehen. Zuerst erlitt der 22-Jährige eine Panikattacke, doch mittlerweile genießt er die Zeit zu Hause. Er verbringt jetzt mit seiner Freundin Camila Cabello gemeinsam die Krise.

Wie es für ihn zu Hause so läuft hat er Jimmy Fallon in seiner „Tonight Show“ erzählt: „Es ist komisch. Als ich hier ankam, war es wie der Beginn des Albumprozesses, und ich war wie in einem völligen Panikzustand. Ich dachte: ‚Ich werde auf keinen Fall Musik machen. Das wird unmöglich sein.‘“ Diese Annahme stellte sich aber als nicht zutreffend heraus, wie er weiter erzählte: „Aber wenn eine Woche vergeht und man morgens anfängt, Eier zu kochen, Wäsche zu waschen und Hunde spazieren zu führen und wenn man dieselbe Kaffeetasse gerne jeden Tag benutzt, dann wird es einfach richtig schön.“

Dazu kommt noch, dass Camila Cabello ihn sehr inspiriert.

