Shawn Mendes macht ein Audio-Sammelalbum

Für Shawn Mendes sind seine Lieder wie eine Art Tagebuch und er lernt sich immer noch selbst kennen.

Im Gespräch mit Zane Lowe für „Apple Music 1“ sagte der 22-Jährige: „Ich versuche immer noch, mich kennenzulernen. Manchmal denke ich, ich werde auf die Musik zurückblicken, aber wie werde ich mich in zwanzig Jahren dabei fühlen? Und dann denke ich: ‚Oh, das ist großartig. Es ist wie ein Audio-Sammelalbum, das ich habe. Es wird wirklich zeigen, worüber ich nachgedacht habe und was mir in den Sinn gekommen ist und wie furchtlos ich damals war und wie ängstlich.“

Shawn Mendes veröffentlicht übrigens am 4. Dezember sein neues Album „Wonder“.

Foto: (c) PR Photos