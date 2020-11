Shawn Mendes über Erfolg und Spaß

Erfolg hat nicht immer nur schöne Seiten. Das hat jetzt auch Shawn Mendes gemerkt, denn er hat lange nur dem Erfolg hinterhergeeifert und vergessen, wie schön das Musikmachen ist.

In einem Gespräch mit Zane Lowe in „Apple Music 1“ sagte er: „Ich hatte all diese Ideen davon, wie ich klingen wollte und wie ich sein wollte. Ich glaube, ich habe lange so viel Zeit damit verbracht, das Ende des Prozesses erreichen. Wie habe ich das Album fertiggestellt? Wie bin ich zu diesem großen Song gekommen? Schon in jungen Jahren wurde mir nie wirklich gezeigt, wie es sich anfühlt, dieses Gold und diesen Erfolg und Ruhm zu habe. Es macht süchtig und man verpasst den schönsten Teil, den Prozess.“

Shawn Mendes und Camila Cabello sind übrigens Anfang des Monats Eltern geworden.

