Sia kündigt neues Album an

Sia-Fans aufgepasst! Die Sängerin wird nächstes Jahr ein neues Album rausbringen. Am 12. Februar soll es kommen und es wird „Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture“ heißen. Das berichtete „Warner Music“.

Die Albumankündigung der neunfach Grammy-nominierten Multiplatin-Künstlerin wird begleitet von der neuen Single „Hey Boy“, die Sia gemeinsam mit Jesse Shatkin und KAMILLE schrieb und von Jesse Shatkin produzieren ließ. Mit “Together”, “Saved My Life” und “Courage To Change” veröffentlichte Sia dieses Jahr die ersten von 14 Songs, die sie für den kommenden Kinofilm “Music” schrieb. Das Drehbuch für den Film entwickelte Sia dabei über die letzten acht Jahre selbst.

Das zugehörige Album umfasst insgesamt 14 Songs, die sowohl speziell für ihren kommenden Film als auch inspiriert von dem Projekt geschrieben wurden. Sia schrieb nicht nur sämtliche Songs für den Film, sondern ist auch Co-Autorin des Drehbuchs und feiert ihr Debüt als Spielfilm-Regisseurin.

Foto: (c) PRN / PR Photos