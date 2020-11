„Silbermond“ feiern ein Jahr „Schritte“

Vorgestern vor einem Jahr (15.11.) haben „Silbermond“ ihr aktuelles Erfolgsalbum „Schritte“ herausgebracht und das feiern sie mit einem Eintrag auf „Instagram“.

Dort heißt es: „Happy Birthday! Vor genau einem Jahr ist unser sechstes Studioalbum ‚Schritte‘ rausgekommen und vor drei Wochen nun unsere Re-Edition ‚Schritte Extended & Live in Berlin‘. Ein Jahr, in dem wir an eurer Seite sein wollen und ihr es an unserer seid! Von Herzen Danke!“

Auf der Extended-Version von „Schritte“ befinden sich übrigens auch neue Songs.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch