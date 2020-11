Silvester: „Kiss“ verabschieden 2020 musikalisch

Das Jahr 2020 endet mit einem großen Knall: „Kiss“ geben an Silvester (31.12.) ein exklusives Live-Konzert in Dubai unter dem Motto „Kiss 2020 Goodbye“.

Der Rest der Welt kann via Livestream dabei sein, berichtet „Universal Music“. Seit bereits fünf Monaten ist dieses aufwendige Konzert in Planung, das die größte „Kiss“-Show aller Zeiten werden wird. Die Band selbst sagte dazu: „Nach neun Monaten dieser pandemischen Finsternis kann die Welt endlich das Licht sehen. Am Silvesterabend werden ‚Kiss‘ den Himmel rocken, die Erde erschüttern und den Weg aus dem Jahr 2020 bahnen mit der größten und bombastischsten Feier in unserer und der Geschichte aller anderen. Wir alle brauchen es. Wir alle haben es verdient. Auf das Jahr 2021!“

Alle weiteren Infos und Tickets gibt es unter „www.KISS2020Goodbye.com“.

Foto: (c) Universal Music