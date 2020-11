Simon Pegg ist „entsetzt“, wenn er die Stunts von Tom Cruise sieht

Simon Pegg ist jedes Mal aufs Neue entsetzt, wenn er Tom Cruise bei der Ausführung seiner Stunts zuschaut.

In einem Interview in der Late-Night-Show von Conan O’Brien erzählte Pegg, der in den „Mission Impossible“-Filmen die Figur des Benji Dunn spielt: „Wenn man sich den Film ansieht und sieht, wie er diese Stunts macht, und es ist zum Nägelkauen und es gibt ein echtes Gefühl echter Gefahr, weil man weiß, dass er es ist. Wenn wir ihm dabei zusehen, wissen wir nicht, ob er überleben wird. Es ist erschreckend. Er braucht so viele Stunden wie nötig, aber er macht den Stunt nicht, bevor er es weiß es ist sicher.“

„Mission Impossible 7“ soll übrigens am 18. November 2021 in die Kinos kommen. Offenbar soll es im neuen Teil noch spektakulärer zugegen als beim Vorgänger-Film „Fallout“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos