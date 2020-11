Snoop Dogg hat ein neues Album in der Pipeline: Im Dezember erscheint seine 18. Studioplatte mit dem Titel „Take It From A. G.“. Das hat der Rapper jetzt via „Instagram“ bekanntgegeben.

Ein genaues Erscheinungsdatum ist zwar noch nicht bekannt, doch das trübt die Vorfreude der Fans nicht. Sie kommentieren Snoops Eintrag unter anderem mit: „Nett.“ Und: „Kann es nicht erwarten.“

Snoop Dogg hatte zuletzt im August 2019 seine aktuelle Platte „I Wann Thank Me“ herausgebracht.

Foto: (c) PR Photos