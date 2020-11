Snoop Dogg und die Weihnachtskampagne mit „Soda Stream“

Für die diesjährige Weihnachtskampagne hat sich der Wassersprudlerhersteller „Soda Stream“ Rapper Snoop Dogg mit ins Boot geholt. Im Mittelpunkt steht dabei ein Video, in dem die Menschen ermuntert werden, sich dieses Jahr zu Weihnachten ganz besonders an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Gleichzeitig integriert „Soda Stream“ eine wichtige Umwelt-Botschaft. Snoop Dogg ruft in dem Clip gemeinsam mit einer Meeressschildkröte dazu auf, auf Mehrwegprodukte umzusteigen und damit einen großen Beitrag für unseren Planeten zu leisten.

Der Musiker selbst fühlt sich als genau den richtigen Partner für die Kampagne. Er sagte laut einer Pressemitteilung: „Ich liebe meinen SodaStream, daher war es nur logisch, dass wir uns für diese Kampagne zusammengetan haben. SodaStream hat ein großartiges Produkt und macht einen großen Unterschied in der Welt. Deshalb helfe ich gerne dabei, diese Liebe zu verbreiten!“

Laut der Pressemitteilung sagte Julian Hessel, Marketing Direktor SodaStream Deutschland und Österreich, über die neue internationale Kampagne: „Wir hoffen, dass wir den Menschen in dieser besonders herausfordernden Zeit mit unserer lustigen, aber zugleich auch bedeutungsreichen Kampagne eine kleine Freude machen und ihnen gleichzeitig unsere zentrale Botschaft vermitteln können, dass man mit SodaStream die Umwelt schützt.“ Somit lassen sich mit Sodas-Stream bis zu Tausende Einwegplastikflaschen einsparen.

Foto: (c) PR Photos