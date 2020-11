So klingt Weihnachten auf „Spotify“

Langsam, ja so langsam macht sich weihnachtliche Stimmung breit. Und wie könnte man das besser unterstreichen, als mit den ganz persönlichen Lieblingsweihnachtssongs? „Spotify“ hat sich die Mühe gemacht und hat versucht rauszufinden, wer bei den Weihnachtsfans am besten angkommt. Ist es Mariah Carey? Sind es „Wham!“ oder doch lieber Micheal Bublé? Ein Blick in die Streamingzahlen verät: alles ist möglich. Hier ein Überblick:

Top 5 der weltweit meistgestreamten Weihnachts-Songs aller Zeiten auf „Spotify“:

1. “All I Want for Christmas Is You” von Mariah Carey

2. “Last Christmas” von Wham!

3. “Santa Tell Me” von Ariana Grande

4. “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” von Michael Bublé

5. “Mistletoe” von Justin Bieber

Top 10 der meistgestreamten Weihnachts-Songs von Dezember 2019 bis Oktober 2020 auf „Spotify“ in Deutschland:

1. “All I Want for Christmas Is You” von Mariah Carey

2. “Last Christmas” von Wham!

3. “Driving Home for Christmas – 2019 Remaster” von Chris Rea

4. “Santa Tell Me” von Ariana Grande

5. “Merry Christmas Everyone” von Shakin‘ Stevens

6. “Wonderful Dream (Holidays Are Coming) – Radio Version” von Melanie Thornton

7. “Wonderful Christmastime [Edited Version] – Remastered 2011 / Edited Version” von Paul McCartney

8. “Happy Xmas (War Is Over) – Remastered 2010” von John Lennon, Yoko Ono

9. “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” von Michael Bublé

10. “Mistletoe” von Justin Bieber

