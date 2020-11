Stefanie Heinzmann: „All We Need Is Love“ im Akustik-Gewand

Stefanie Heinzmann hat eigentlich diesen Sommer vorgehabt, ihr Album „All We Need Is Love“ mit ihren Fans zu feiern. Doch daraus wurde nichts. Allerdings wollte die Sängerin diese Songs noch nicht ad akta legen, weswegen sie den Lockdown nutzte, um sechs der Lieder nochmal im neuen Gewand erstrahlen zu lassen. Und so ist die akustische Version von „All We Need Is Love (Acoustic Edition)“ entstanden, berichtet „Presse Peter“. Diese gibt es ab dem 11. Dezember.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters dazu: „Die Aufnahmen – größtenteils mit Streichern und akustisch instrumentiert – sind warm und nahbar und geben dank Graefs Produktion nochmal eine neue, emotionale Ebene der Songs preis. Den siebten Song ‚You Get Me‘ nahm Heinzmann mit dem Kaiser Quartett auf, einem Streichquartett aus Hamburg. (…) Das Kaiser Quartett produzierte hier eine Version des Songs, welche dem Original vom Energielevel her in nichts nachsteht. Wärme, Platz für die Stimme und Emotionalität waren die Zutaten für diese mehr als gelungenen neuen Versionen.“

Hier die Tracklist:

1 All We Need Is Love (Acoustic Version)

2 Mother’s Heart (Acoustic Version)

3 You Get Me (feat. Kaiser Quartett) [Kaiserquartett Rework]

4 Shadows (Acoustic Version)

5 Brave (Acoustic Version)

6 Build a House (Acoustic Version)

7 Home (Acoustic Version)

8 All We Need Is Love (feat. Jake Isaac) [Duet Version]

9 Not Giving It Up

10 All We Need Is Love

11 Shadows

12 Home

13 Mother’s Heart

14 Every Day Is a Good Day

15 You Get Me

16 Brave

17 What I Do

18 Still Have Love for You

19 Bigger

20 Build A House (feat. Alle Farben)

21 All We Need Is Love (Instrumental Acoustic Version)

22 Mother’s Heart (Instrumental Acoustic Version)

23 You Get Me (feat. Kaiser Quartett) [Kaiserquartett Rework Instrumental Version]

24 Shadows (Instrumental Acoustic Version)

25 Brave (Instrumental Acoustic Version)

26 Build a House (Instrumental Acoustic Version)

27 Home (Instrumental Acoustic Version)

Foto: (c) Benedikt Schnermann