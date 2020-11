Viele Menschen machen alles für die Likes auf „Instagram“ und Co. Stefanie Heinzmann möchte ihre Fans deswegen an eine kleine, aber wichtige Sache erinnern.

In ihrer „Instagram“-Story schrieb die Sängerin: „Erinnerung: Social Media ist eine Plattform, nicht deine Realität. Dein Wert wird nicht in Likes, Kommentaren oder Followern gemessen.“

Im Dezember bringt Stefanie Heinzmann ihr Album „All We Need Is Love“ im Akustikgewand heraus.

Foto: (c) Benedikt Schnermann