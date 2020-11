„Stereophonics“-Frontmann Kelly Jones: Album und Doku

Fans von „Stereophonics“ aufgepasst: Frontmann Kelly Jones bringt sein Album „Don’t Let The Devil Take Another Day“ für den 04. Dezember an. Diese Sammlung setzt sich auf 18 Neuinterpretation von „Stereophonics“-Tracks, zwei Songs von Kellys Soloalbum von 2007 und einer gefühlvollen Interpretation von Kris Kristoffersons zeitlosem Klassiker „Help Me Make It Through The Night“ zusammen.

Und wie „Warner Music“ berichtet, ist das noch nicht alles gewesen: Begleitend dazu bringt der Musiker die gleichnamige Dokumentation heraus. Regisseur Ben Lowe sagte dazu: „Ich habe in meinem Leben hunderte von Konzerten besucht – drehend mit meiner Kamera oder einfach nur als Fan – doch ich habe noch nie ein Konzert wie das von Kelly auf seiner Tour erlebt. Man merkt, dass auf der Bühne gerade etwas ziemlich Besonderes passiert, wenn die Performances und die dazwischen erzählten Geschichten ein Publikum am selben Abend zum Lachen und zum Weinen bringen können.“

Die Doku „Don’t Let The Devil Take Another Day“ feiert übrigens am 04. November beim „The Doc n Roll“-Festival Premiere, bevor sie ab dem 03. Dezember dann weltweit on demand erhältlich ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos