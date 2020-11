„Stereophonics“: Kelly Jones ist stolz auf seine Familie

Kelly Jones hat jetzt zwei Töchter und einen Sohn, da sich die 15-jährige Lolita Bootsy für eine Geschlechtsoperation entschieden hatte. Er heißt nun Colby und Papa Kelly ist stolz darauf, wie seine Familie damit fertig geworden ist.

Der 46-jährige Rocker sagte gegenüber „Daily Star“: „Als Familie ist es unsere Aufgabe, ihm zu helfen, zu erkennen, dass er irgendwann dort sein wird, wo er sein möchte, und ich bin stolz darauf, wie wir es geschafft haben.“ Über die Reaktionen von Colbys Schulkameraden sagte er: „Ich bin verblüfft, dass durch all dies nicht eine Person Colby gemobbt oder sarkastische Kommentare abgegeben hat. Er sieht auch aus wie ein kleiner cooler Kerl mit einem unordentlichen Haarschnitt und Dr. Martens – er hat seinen eigenen kleinen Stil gefunden.“

Kelly Jones bringt am 04. Dezember übrigens sein Album „Don’t Let The Devil Take Another Day“ raus.

Foto: (c) Landmark / PR Photos