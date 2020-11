Sting: Duette-Album kommt erst 2021

Eigentlich wollte Sting sein neues Album „Duets“ am 27.11. veröffentlichen, aufgrund von Corona hat er das jetzt aber verschoben.

In einer Mitteilung von „Universal Music“ heißt es, die pandemische Lage habe „vor allem in Europa und Großbritannien eine kaum vorhersehbare Dynamik angenommen“, wovon auch ihre Arbeit betroffen ist. Das Album mit Duetten soll daher erst am 21. März 2021 erscheinen. Allerdings gibt’s zum Trost am ursprünglich geplanten Erscheinungstag, also am 27.11., die neue Single“ September“, ein Duett von Sting und dem italienischen Sänger Zucchero.

Bei den restlichen 16 Songs des neuen Albums handelt es sich teilweise auch um bereits veröffentlichte Duette, unter anderem mit Mary J. Blige, Annie Lennox oder Eric Clapton.

