Super Bowl 2021: The Weeknd bekommt Halbzeitshow

The Weeknd wird eine große Ehre zuteil: Nächstes Jahr wird der R&B-Musiker vor einem Milliardenpublikum die Halbzeit-Show beim Super Bowl rocken und somit in die Fußstapfen von Shakira und Jennifer Lopez treten, die die Show in diesem Jahr gespielt haben.

Auf „Instagram“ schrieb The Weeknd: „Werde auf der ikonischen Bühne performen. Man sieht sich am 7.2.2021.“

Somit scheinen sich die Gerüchte nicht zu bewahrheiten, dass das Endspiel wegen Corona verschoben werden könnte.

