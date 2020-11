Tagebücher von Alan Rickman sollen 2022 veröffentlicht werden

2022 sollen die Tagebücher von Schauspieler Alan Rickman als Buch veröffentlicht werden. Das berichtet jetzt der „Guardian“.

In „The Diaries of Alan Rickman“ werden demnach 25 Jahre des Lebens und seiner Karriere des Anfang 2016 verstorbenen Schauspielers beleuchtet. Rickmans Witwe, Rima Horton, wird dazu wie folgt zitiert: „Die Tagebücher offenbaren nicht nur Alan Rickman, den Schauspieler, sondern den wahren Alan – seinen Sinn für Humor, seine scharfe Beobachtung, sein handwerkliches Geschick und seine Hingabe an die Kunst.“

Alan Rickman begann Anfang der 1990er Jahre damit, die Tagebücher von Hand zu schreiben – mit der Absicht, sie eines Tages zu veröffentlichen. 2016 verstarb er im Alter von 69 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

