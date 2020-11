Taylor Swift: Besondere Ankündigung

Taylor Swift hat eine Überraschung für ihre Fans parat. Und dabei stellte die Sängerin wieder einmal ihre Liebe zur Zahl 13 unter Beweis.

Auf „Instagram“ schrieb sie nämlich: „Es ist der 24.11. und 24 minus 11 ist 13. Deswegen habe ich eine Ankündigung.“ Und so folgte: „Ihr habt diesen Film noch nicht zuvor gesehen: ‚Folklore: The long pond studio sessions‘ ist heute um Mitternacht auf DisneyPlus verfügbar.“ Swift selbst sagte in ihrer Story noch dazu: „‘Folklore ist ein Album, das komplett in Isolation entstanden ist, was bedeutet, dass Aaron Dessner, Jack Antonoff und ich uns nie getroffen haben, während wir kollaborierten und das Album kreierten. Doch wir kamen im Long Pond Studio zusammen und haben zum allerersten Mal diese Musik zusammenkreiert.“

Den Trailer zum Film postete Taylor Swift auch gleich auf „Instagram“.

