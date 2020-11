Taylor Swift schwänzt American Music Awards 2020

Taylor Swift hat vorgestern Abend (22.11.) bei den American Music Awards in gleich mehreren Kategorien gewonnen: Künstler des Jahres, Video des Jahres, Beliebteste Künstlerin Pop/Rock. Und trotzdem hat sie die Zeremonie geschwänzt, denn sie war im Studio ziemlich beschäftigt.

In einer ihrer Dankesreden sagte sie per Video: „Der Grund, warum ich heute Abend nicht da bin, ist, dass ich meine gesamte alte Musik in dem Studio aufnehme, in dem wir sie ursprünglich aufgenommen haben. Es war also unglaublich und ich kann es kaum erwarten, dass ihr es hört.“

Taylor Swift gewinnt übrigens auch bei den Apple Music Awards. Die finden zwar erst im Dezember statt, die Gewinner stehen aber bereits fest.

Foto: (c) Universal Music