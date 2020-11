Taylor Swift über ihren Apple Music Award 2020

Die Preisverleihung findet zwar erst im Dezember statt, doch schon jetzt stehen die Gewinner der Apple Music Awards 2020 fest. Taylor Swift hat in der Kategorie „Songwriter des Jahres“ gewonnen.

Über diese Ehre sagte sie laut „contactmusic.com“: „In der Kategorie ‚Songwriter des Jahres‘ zu gewinnen, wäre in jeder Phase in jedem Jahr aufregend, aber ich denke, es ist dieses Jahr wirklich etwas Besonderes, weil das Schreiben das Einzige war, was mich in Verbindung mit meinen Fans brachte. Es bedeutet mir sehr viel, denn die Art und Weise, wie Fans auf die Songs reagieren, die ich schreibe, und der emotionale Austausch haben mich dieses Jahr wirklich am Laufen gehalten. Deshalb möchte ich mich wirklich bei den Fans dafür und bei allen bei Apple Music für alles bedanken.“

Taylor Swift ist übrigens eine von insgesamt fünf Gewinnern der Apple Music Awards.

Foto: (c) Universal Music