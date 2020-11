Taylor Swift und das ultimative Herzschmerz-Album

Taylor Swift schreibt Liebeskummer-Song, wie keine andere. Acht Album kann sie mittlerweile schon zu ihrer Sammlung zählen. Mit ihrem neusten Schützling „Folklore“ hat sie erneut einen Rekord gebrochen. Die 30-Jährige ist nun die Sängerin mit den meisten „Billboard Hot 100“-Einträgen in der Geschichte der US-Charts.

Jetzt hat sie verraten, auf welcher ihrer Platten sie am meisten ihre Trennungen verarbeitet hat. In einem Interview mit „Rolling Stone“ Taylort: „Ich sehe ‚Red‘ als mein wahres Trennungsalbum.“ In ihrer Musik verarbeitet sie aber eigentlich immer ihre Gefühle, wie sie weiter erzählte: „Aber dieses Album habe ich speziell über reinen absoluten Liebeskummer geschrieben.“

„Red“ ist das vierte Studioalbum von Taylor und erschien im Jahr 2012.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos