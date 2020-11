Thailand: Ehemalige Kronprinzessin lebt als kahlrasierte Nonne im Kloster

2014 hat Thailands König Rama X. seine Ex-Frau Srirasmi Suwadee verstoßen, nachdem kriminelle Machenschaften ihrer Familie bekannt geworden waren. Seit vielen Jahren gab es kein Lebenszeichen mehr von der heute 48-Jährigen.

Der Journalist Andrew MacGregor Marshall hat sie offenbar ausfindig gemacht. Via „Twitter“ teilte er Fotos der verstoßenen, ehemaligen Kronprinzessin, die sie mit kahlrasiertem Kopf zeigen. Demnach befindet sie sich in einem Kloster in der Provinz Ratchaburi. Zu der Fotostrecke schrieb er: „Weitere durchgesickerte Fotos von Srirasmi Suwadee, der dritten Frau von König Vajiralongkorn, die unter Hausarrest in Ratchaburi lebt.“ Angeblich lebt sie dort in einem Haus mit undichtem Dach, ohne Strom und ohne ein normales Badezimmer.

Bevor König Rama X. seine Ex-Frau verstoßen hat, wurden sieben Verwandte Srirasmis der Bestechung, Amtsanmaßung und Majestätsbeleidigung beschuldigt. Die Prinzessin legte damals ihren königlichen Titel freiwillig ab. Der umstrittene Thronfolger Rama X reichte dann die Scheidung ein.

Foto: (c) LooMee TV