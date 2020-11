Thanksgiving: Kate Hudson tauscht Truthahn gegen…

Kate Hudson feiert vorgestern (26.11.) das Thanksgiving-Fest offenbar nicht traditionell mit einem Truthahn. Jedenfalls hat die Schauspielerin dies via „Instagram“ anklingen lassen.

Dort schrieb sie zu einem Selfie, auf dem sie ein Martini-Glas in der Hand hält: „Wo auch immer du bist, wofür auch immer du dankbar bist und wie auch immer du es zeigst, lasst uns zusammen das Glas erheben! Schicke so viel Liebe an alle in dieser Feiertagszeit. Tauscht noch jemand dieses Jahr seinen Truthahn gegen ein Glas Martini?“

Ihren Kindern macht Kate Hudson übrigens regelmäßig Liebeserklärungen im Netz.

